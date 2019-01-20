Как приготовить настоящий украинский борщ [ Редактировать ]
Борщ - традиционное украинское блюдо, известное во всем мире. Одним из основных ингредиентов борща является свекла, которая придает ему интенсивный красный цвет. Другие компоненты - картофель, морковь, капуста, лук и мясо, пишет "Сегодня".
Насколько борщ получится вкусным, в первую очередь зависит от соблюдения вами последовательности закладки ингредиентов. Размер овощей в рецепте - средний.
Борщ украинский классический
Ингредиенты на 5 литров:
- Вода - 5 л
- Свиные ребра - 700 г
- Картофель - 5-6 шт.
- Свекла - 2-3 шт.
- Лук репчатый - 300 г (2-3 шт.)
- Морковь - 300 г (2 шт.)
- Томатная паста - 3 ст.л.
- Помидор - 2 шт.
- Капуста белокочанная - 1/4 шт.
- Зелень
- Лимон
- Соль, перец
- Сахар
- Сметана - по вкусу
Рецепт приготовления:
- Мясо моем, кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой и варим не менее 1-2 часов, снимая периодически "шум". Чтобы бульон был прозрачным, не накрывайте кастрюлю крышкой все время до смешивания с пассеровкой.
- Чистим и режем кубиками картофель, добавляем его в кастрюлю после того, как сварилось мясо.
- После закладки картофеля делаем пассеровку: нарезаем мелкими кубиками сало, лук и морковь, пассеруем все на сковороде до полуготовности.
- Отдельно 7-10 минут пассеруем нарезанную тонкой соломкой свеклу.
- Бланшируем помидор (обдаем кипятком и снимаем кожицу), затем нарезаем его мелкими кубиками.
- Помидор с томатной пастой добавляем в свеклу и перемешиваем, туда же кладем чеснок, сахар, соль и перец.
- Смешиваем все предыдущие ингредиенты вместе и тушим 10-15 минут.
- Пока тушится пассеровка, шинкуем капусту и добавляем ее в бульон с картофелем и мясом.
- Когда капуста будет почти готова (она должна перестать хрустеть при пробе), кладем пассеровку в бульон, доводим до кипения и томим на маленьком огне несколько минут. Если хотите, чтобы борщ был очень красного цвета, - из одной небольшой свеклы выжмите сок и добавьте перед тем, как снимать его с огня. Тогда же можно добавить и размятое в ступке сало с чесноком - для дополнительного аромата.
- Соль и перец добавляем в самом конце. Даем борщу настояться от 1-2 часов до целой ночи. Тогда он будет вкуснее. Перед подачей на стол кладем в тарелку свежую зелень, сметану и кусочек лимона.
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