Борщ - традиционное украинское блюдо, известное во всем мире. Одним из основных ингредиентов борща является свекла, которая придает ему интенсивный красный цвет. Другие компоненты - картофель, морковь, капуста, лук и мясо, пишет "Сегодня".

Насколько борщ получится вкусным, в первую очередь зависит от соблюдения вами последовательности закладки ингредиентов. Размер овощей в рецепте - средний.

Борщ украинский классический

Ингредиенты на 5 литров:

Вода - 5 л

Свиные ребра - 700 г

Картофель - 5-6 шт.

Свекла - 2-3 шт.

Лук репчатый - 300 г (2-3 шт.)

Морковь - 300 г (2 шт.)

Томатная паста - 3 ст.л.

Помидор - 2 шт.

Капуста белокочанная - 1/4 шт.

Зелень

Лимон

Соль, перец

Сахар

Сметана - по вкусу

Рецепт приготовления:

Мясо моем, кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой и варим не менее 1-2 часов, снимая периодически "шум". Чтобы бульон был прозрачным, не накрывайте кастрюлю крышкой все время до смешивания с пассеровкой.

Чистим и режем кубиками картофель, добавляем его в кастрюлю после того, как сварилось мясо.

После закладки картофеля делаем пассеровку: нарезаем мелкими кубиками сало, лук и морковь, пассеруем все на сковороде до полуготовности.

Отдельно 7-10 минут пассеруем нарезанную тонкой соломкой свеклу.

Бланшируем помидор (обдаем кипятком и снимаем кожицу), затем нарезаем его мелкими кубиками.

Помидор с томатной пастой добавляем в свеклу и перемешиваем, туда же кладем чеснок, сахар, соль и перец.

Смешиваем все предыдущие ингредиенты вместе и тушим 10-15 минут.

Пока тушится пассеровка, шинкуем капусту и добавляем ее в бульон с картофелем и мясом.

Когда капуста будет почти готова (она должна перестать хрустеть при пробе), кладем пассеровку в бульон, доводим до кипения и томим на маленьком огне несколько минут. Если хотите, чтобы борщ был очень красного цвета, - из одной небольшой свеклы выжмите сок и добавьте перед тем, как снимать его с огня. Тогда же можно добавить и размятое в ступке сало с чесноком - для дополнительного аромата.

Соль и перец добавляем в самом конце. Даем борщу настояться от 1-2 часов до целой ночи. Тогда он будет вкуснее. Перед подачей на стол кладем в тарелку свежую зелень, сметану и кусочек лимона.

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