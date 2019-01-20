По предварительной информации, граждан Украины нет среди пострадавших в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель. Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич, передает "УНН".

"По предварительной информации кризисного центра при местном отделении полиции, граждан Украины нет среди пострадавших в результате пожара", - сообщил Кирилич.

Напомним, что в результате крупного пожара на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах погибли по меньшей мере 2 человека, еще 22 пострадали.

Огонь вспыхнул на последнем этаже одного из зданий и быстро перекинулся на два соседних здания. Шокированные люди выпрыгивали через балкон в одном нижнем белье.

Для укрощения огня спасатели привлекли вертолет. О причине возгорания пока не сообщается.