Пожар в Куршевеле: появились новые подробности [ Редактировать ]
По предварительной информации, граждан Украины нет среди пострадавших в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель. Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич, передает "УНН".
"По предварительной информации кризисного центра при местном отделении полиции, граждан Украины нет среди пострадавших в результате пожара", - сообщил Кирилич.
Напомним, что в результате крупного пожара на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах погибли по меньшей мере 2 человека, еще 22 пострадали.
Огонь вспыхнул на последнем этаже одного из зданий и быстро перекинулся на два соседних здания. Шокированные люди выпрыгивали через балкон в одном нижнем белье.
Для укрощения огня спасатели привлекли вертолет. О причине возгорания пока не сообщается.
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