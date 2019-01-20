Самый старый человек на Земле, японец Масадзо Нонака, скончался в возрасте 113 лет на острове Хоккайдо. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Японец умер в своем доме в поселке Асеро. Нонака родился в 1905 году. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы Меакан на севере Хоккайдо. Его потомки управляют небольшим отелем на горячих источниках "Нонака онсэн" в этой местности. Нонака рассказывал, что любил читать газеты, смотреть сумо и оперные представления.

Книга рекордов Гиннеса признала Масадзо Нонаку старейший мужчиной планеты весной 2018 года.

После его смерти статус самого старого мужчины в мире, вероятнее всего, перейдет к немцу Густаву Гернету, который родился 15 октября 1905 года.

Ранее сообщалось, что в Днепре под подъездом умер мужчина.