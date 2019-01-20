Одесскую область атакует опасная болезнь [ Редактировать ]
В Одесской области 14 детей заболели корью.
"Двое детей - в больнице, один из них в тяжелом состоянии. Остальные 12 лечатся дома",- об этом в Facebook сообщил председатель объединенной Килийского общины, в состав которой входит Шевченково, Павел Бойченко.
"С понедельника в учебных заведениях с. Шевченково и детском саду карантин ", - написал глава ОТГ.
Бойченко добавил, что решение о карантине в других школах, которые входят в общину, примут утром 21 января на исполкоме.
Кроме того: сообщается что "Один ребенок в тяжелом состоянии, и сейчас решают вопрос о его переводе в Одессу", – заметил председатель ОТГ.
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