В Одесской области 14 детей заболели корью.

"Двое детей - в больнице, один из них в тяжелом состоянии. Остальные 12 лечатся дома",- об этом в Facebook сообщил председатель объединенной Килийского общины, в состав которой входит Шевченково, Павел Бойченко.

"С понедельника в учебных заведениях с. Шевченково и детском саду карантин ", - написал глава ОТГ.

Бойченко добавил, что решение о карантине в других школах, которые входят в общину, примут утром 21 января на исполкоме.

Кроме того: сообщается что "Один ребенок в тяжелом состоянии, и сейчас решают вопрос о его переводе в Одессу", – заметил председатель ОТГ.

Узнайте также 4 опасных мифа про корь в Украине.