В поезде "Херсон-Львов" обвалилась верхняя полка с депутатом (фото) [ Редактировать ]
В воскресенье, 20 января, в поезде №110 "Херсон-Львов" обвалилась верхняя полка, на которую пытался залезть депутат Фастовского городского совета Виктор Гарвона.
Об этом депутат сообщил в Facebook.
По словам депутата, в это время на нижней полке находилась глухонемая пассажирка, которая сильно испугалась.
"Я пытался залезть на свою полку. Однако, когда я оперся рукой о полку, она сломалась. Дальнейший осмотр, проведенный мной в присутствии поездного электромеханика и начальника поезда, обнаружил излом элемента крепления", - говорится в заявлении Гарвоны, фото которого он опубликовал.
Стоит отметить, что 8 января в этом же поезде, но уже в 10 вагоне, также произошел обрыв креплений верхней полки.
"Полностью оторвался трос, который держал полку. Дополнительных фиксаторов в полке нет. Слава Богу, что человек в этот момент сидел и успел быстро среагировать",- написала пассажирка поезда Светлана Нездатная у себя на Facebook.
Ранее мы сообщали, как в поезде Киев-Рахов на пассажира упала полка.
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