Штрафи вгору. В Україні невдовзі почнуть діяти нові покарання для нетверезих водіїв та любителів швидкості. Що саме зміниться - з'ясовувала Галина Якушко.

Гасаєш "з вітерцем" плати щонайменше 500 гривень, любиш сісти за кермо "під мухою" - будь готовим віддати права 10 тисяч гривень, а за повторне порушення вдвічі більше, їздиш з непристебнутим паском - з тебе 50 гривень за порушення правил. Проте вже зовсім скоро ці суми можуть зрости в рази. Штраф за перевищення швидкості планують підняти втричі - до 1, 5 тисячі гривень, водіння в нетверезому стані може кваліфікуватися, як кримінал і за нього саджатимуть за грати. "Подорожчає" і водіння без паска безпеки - більше, ніж у 10 разів, штраф сягатиме 800 гривень.

"Якщо ж людина їде по місто 90-100 км на годину, можна сказати, що це дуже небезпечний злочинець і це порушення може призвести до дуже значних наслідків. Якщо ж людина іде 120 кілометрів на годину і більше - шанси доїхати до місця призначення в неї досить невеликі", - говорить Владислав Антонов, засновник сайту dtp.kiev.ua.

На дорогах України з'являться нові труками. Їх закуплять за рахунок бюджету. Поки таких пристроїв всього сотня. На поліцейських автівках встановлять фото та відео фіксацію. З її допомогою можна буде довести перевищення швидкості. Зараз зробити це доволі складно. У суді для цього вимагають провести низку експертиз. Крім того, штрафи виписуватимуть на місці, аби не розшукувати порушника.

"Неможлива точно ідентифікувати особу, яка була за кермом і далеко не завжди особливо в великих містах це власник автомобіля. Тому що дуже багато автомобілів керуються якимось родичами. Дуже багато автомобілів корпоративних, службових і там невідомо хто був за кермом. Тобто штраф приходе на якусь кампанію, а компанія вже повинна вирішувати хто був за кермом", - говорить Владислав Антонов, засновник сайту dtp.kiev.ua.

Проте активісти впевнені, підвищувати штрафи можна скільки завгодно, головне, аби їх сплачували. Статистика поки на боці порушників. За даними активістів в столиці сплачують менше половини штрафів за перевищення швидкості. Решта винуватців покарання уникають.

"Є зараз декілька поколінь водіїв, котрі взагалі не мають уявлення, що таке контроль швидкості. Люди не поспішають сплачувати штрафи і якихось санкцій держава не надає, тобто вони спокійно їдуть відпочивати, вони там купляють якісь коштовні речі. Хай штраф за перевищення швидкості буде як зараз за порушення ПДР від 250 гривень до 400 500, але хай він буде невідворотній", - говорить Владислав Антонов, засновник сайту dtp.kiev.ua.

Поки що підвищення розміру штрафів у перспективі. Мовляв, всі ці процедури ще потребують вдосконалення. На їх впровадження може піти до кількох місяців.