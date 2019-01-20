В Україні сьогодні відзначають день пам'яті захисників Донецького аеропорту. У Міноборони на їхню честь відбулася церемонія. У ній взяли участь родичі загиблих, президент, а також військові, які вшанували своїх побратимів. Усі подробиці розкаже Гліб Гаврилов.

Під дзвін, що пролунав рівно 58 разів, близькі загиблих при обороні донецького аеропорту, поклали квіти до меморіалу. Вшанувати полеглих військових прийшло чимало людей. Організатори розповідають - захід проводять не вперше. Ініціатива виникла у 2015 і вже з січня 16, щороку вшановують пам'ять тих, хто загинув, обороняючи донецький аеропорт.

"242 дні донецького аеропорту - самі трагічніші і найзапекліші. Такі важкі були часи, тому що ці хлопці показали не тільки Україні, а й всьому світу, як треба любити свою країну, як треба її берегти і ціною свого життя в нелюдських умовах. Хлопці з крові і плоті дали усьому світу, показали, що ми не здаємося", - говорить Ірина Зубкова, Фундатор заходу пам'яті, сестра загиблого кіборга.

У залі пам'яті, де проходила основна частина церемонії зі словами підтримки виступив президент. Він висловив співчуття сім'ям загиблих військових. Наголосив: усі вони приклад мужності, сили волі і незламності.

"І дай боже, щоб одного, вже мирного дню, на мирному і звільненому Донбасі всі ми з вами зібралися на злітній смузі донецького аеропорту біля його терміналів, біля знаменитої вежі, щоб ми стали там і просто помовчали, просто постояли, вслухаючись у відлуння жорстоких боїв і щоб хоча б на секунду уявили і пропустили через себе те, через що пройшли наші воїни-кіборги", - заявив Петро Порошенко, президент України.

Вшанували пам'ять загиблих й службовці, які брали участь у боях. Більшість з них говорити на камеру відмовляються. Розвідник "Найк", який погодився розповісти про своє фронтове життя, протягом року обороняв донецький аеропорт. Чоловік зізнається: багато разів потрапляв під Обстріли, утім оптимізму не втрачав.

"Тяжко порахувати втрати всіх кіборгів, втрати нашого 90 окремого батальйону, враховуючи те, що у період формування нашого розвідувального взводу. В строю находилось 19 розвідників. На сьогоднішній день разом зі мною осталось двоє, максимум троє. В першу чергу, конечно, були кинуті десантні війська, на те й в нас і девіз, ніхто крім нас не витримає цього, повітряний десант на самому краю", - говорить позивний "Найк", кіборг, розвідник.

Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні - з травня 2014 до січня 2015 року. За офіційними даними, відстоюючи бойові позиції, там загинули більше 200 українських військових. Проте воїни встояли, не витримав бетон. Через це їх і назвали - кіборгами.