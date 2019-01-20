"Кіборгів" вшановували по всій країні. У боях за донецьке летовище загинули бійці з різних регіонів. Серед них багато і прикарпатців. Про заходи на знак пам'яті в Івано-Франківську - далі.

Із самого ранку біля кафедрального собору в центрі міста зібралися тисячі людей: серед них - бійці АТО й прості містяни - всі прийшли, аби вшанувати захисників Донецького аеропорту.

"Сьогодні це те найменше, що ми можемо віддати тим людям, які стояли з вересня 2014 року по 22 січня 2015 року і захищали Донецький аеропорт. Це ті люди, які стояли на форпості нашої державності, нашої незалежності, наш великий їм уклін і пам'ять", - говорить Оксана Максимів, жителька села Угринів.

Бої за Донецький аеропорт вважаються одними із найзапекліших у війні на сході України. За надлюдську мужність та незламність духу - люди їх назвали "кіборгами".

"Якщо вже бетон не видержав, а хлопці видержали. Так, безумовно вони є "кіборги" з великої букви. Чотирнадцятий-п'ятнадцятий рік, хлопці показували який дух, дух українського народу, дух українських козаків - про незламність нашої держави, нашого народу", - говорить Роман Парцей, боєць АТО.

Пом'янути загиблих побратимів нині прийшли ті, хто воював з ними пліч-о-пліч. Кіборг Василь Байда потрапив в аеропорт у вересні 2014 року. Чоловік каже: втратив тоді чимало близьких друзів.

"Вони там загинули, там є багато хлопців таких, які виходили звідти. Даже ми здибалися в спортивних костюмах, виходили чим могли тікати, як ті згадаються часи виїжджали танки тільки по два рази на день", - говорить Василь Байда, позивний "Дід", кіборг

"Тяжко було відчувати втрату друзів. На метеостанції, в Донецькому аеропорту. Пишаюся мужністю хлопців, які там загинули. Які залишилися там по сьогоднішній день", - говорить Володимир Стефанишин, кіборг.

Хто такі кіборги - знає і старшокласник Владислав. Про їхній подвиг, каже хлопець, йому розповідали на уроках у школі. Нині разом із однокласниками прийшли вшанувати пам'ять героїв.

"Кіборги, це ті що охороняли аеропорт від російських військ. Щоб люди знали хто вони такі є, думаю багато може і не знають", - говорить Владислав, житель Івано-Франківська.

Після церковної служби, тисячі івано-франківців пам'ятною ходою пройшлися центральними вулицями міста до Меморіального скверу. Очолили колону діти з портретами загиблих бійців.

"Захисникам Донецького аеропорту тричі - Слава, Слава, Слава".

У меморіальному сквері франківці провели скорботний молебень, та вшанували загиблих хвилиною мовчання. Згадали поіменно всіх кіборгів-прикарпатців, які загинули в тих боях.

"Самак Микола Миколайович, Косівський район, молодий хлопчина, круглий сирота, який міг і не йти служити, але пішов і загинув в Донецькому аеропорту. Залишилася рідна сестра. Проходив службу десята окрема аеромобільна десантно-штурмова бригада. Місце поховання село Баня Березів".

А ще - Володимир Байдюк, Степан Стефурак, Мирослав Костишин, Олександр Карпенко, Дмитро Ломей, Григорій Семанишин. Всього сім бійців з Івано-Франківщини. Їх рідні й досі не змирилися із втратою.

"Я дуже перепрошую мені прикро про це говорити. Дякую за таку повагу, шану, що ви їх шануєте, пам'ятаєте".

В пам'ять про загиблих воїнів запалили сотні лампадок.