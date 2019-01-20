Вибух нафтопроводу в Мексиці: зросла кількість жертв [ Редактировать ]
Кількість жертв вибуху нафтопроводу в Мексиці збільшилася майже до вісімдесяти осіб, стільки ж - отримали поранення. Трагедія, нагадаю, сталася на місці нелегальної врізки в трубопровід, у ста кілометрах на північ від столиці - Мехіко. Постраждалих направили у лікарні одразу кількох міст. Місце трагедії оточила поліція. Деталі злочину ще з'ясовують.
"Наскільки нам відомо, причиною вибуху стали протизаконні дії - злочинці навмисно пошкодили трубопровід. Розслідуванням справи займається генеральний прокурор", - повідомив Андрес Мануель Лопес Обрадор, президент Мексики.
"Що більше часу проходить з моменту вибуху, то менше шансів знайти вцілілих. Стан здоров'я багатьох постраждалих погіршується. Неповнолітніх та їхніх батьків ми переведемо до дитячої лікарні у Галвестоні", - говорить Омар Файад, губернатор штату Ідальго.
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