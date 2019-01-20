Рекорди материнства: на Рівненщині жінка народила дев'ятнадцяту дитину [ Редактировать ]
19 пологів та 28 років у декреті. Це історія 44-річної Світлани Ковалевич із села Глинне на Рівненщині. Дев'ятнадцяту дитину жінка народила напередодні Водохреща. Це хлопчик. Як пройшли пологи та як почуваються мама й немовля - розкаже Сніжана Сидорук.
"Такий вже до місяця похожий. Такий повний вже, товстунчик".
44-річна Світлана Ковалевич не може натішитися своїм новонародженим синочком. Вага хлопчика - майже чотири кілограми, зріст - 62 сантиметри. Справжній богатир.
"Назвали Назарчик. Вже був в животі три місяці, два точно вже всі його Назарчиком. Ждали того Назарчика, не могли дождатися", - розповідає Світлана Ковалевич, багатодітна мати.
Назар - дев'ятнадцята дитина в родині. Породілля зізнається: найважче було саме виносити. За кілька днів Світлана святкуватиме свій 45 день народження.
Народила жінка у пологовому відділенні Рокитнівської районної лікарні. Все минулося без ускладнень, кажуть медики.
"Термінові пологи в неї відбулися. По даним всім вони мали відбутися 19, але відбулися 18. Один день нам ролі не зіграв", - говорить Людмила Коцюрубська, завідувач акушерсько-гінекологічним відділенням райлікарні Рокитного.
Поряд зі Світланою 5-річний Женя та трирічна Неля. Діти з батьком приїхали до мами. Голові родини саме на Водохреще виповнилося 49 років. Тож, у сім'ї Ковалевичів жартують: Назарчик - то подарунок татові на день народження.
"Я переживав, щоб жінка родила, а вже після родів, як родився наш син, такий дуже настрой був хороший. А так молився, щоб Бог дав, щоб все добре було", - говорить Петро Ковалевич, багатодітний батько.
Петро та Світлана Ковалевичі - не лише щасливі батьки. Вони ще й дідусь та бабуся. Мають уже 13 онуків, чекають на чотирнадцятого. Тож, глава сімейства, увесь час у пошуках підробітку.
"Канєшно все на моїх плечах. Ну трохи помагають діти. Вже таке, вже можуть помагати. Сезонні роботи - чєрніка, клюква. На Білорусію їжджу", - говорить Петро Ковалевич, багатодітний батько.
Для Рокитнівського району така кількість дітей не дивина.
"В нас часто народжують десяті, дванадцяті, тринадцяті п'ятнадцяті. Ну 19 - народила вперше", - говорить Людмила Коцюрубська, завідувач акушерсько-гінекологічним відділенням райлікарні Рокитного.
Загалом на Рівненщині проживає майже 25 тисяч багатодітних родин. Це - майже 67 тисяч маленьких українців.
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