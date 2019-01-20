У Брюсселі показали українське кіно [ Редактировать ]
Українське кіно у столиці Євросоюзу. Фільми наших режисерів цього тижня показували у головному культурному центрі Брюсселя - Бозар. Там відбувся фестиваль кіно країн Східного партнерства. Хто саме представляв Україну - розкаже Олена Абрамович.
Соціальна драма "Коли падають дерева" від молодої режисерки Марисі Нікітюк цього року стала першим українським фільмом на фестивалі Bridges. Торік стрічку показували на міжнародному кінофестивалі Берлінале. Глядачів в Брюсселі кіно не залишило байдужими.
"Особливий настрій, дійсно дуже гарно, креативна композиція, яка трохи виходить за межі реальності. Вражає з перших кадрів", - ділиться враженнями Клое, бельгійка.
"Я уже бачив кілька дуже хороших українських фільмів, загалом технічний рівень дуже високої якості. І у вас є автори, які дійсно талановиті. Тому мені дуже сподобалось, і я з нетерпінням чекаю нових ваших фільмів", - говорить Жан де Ланнуа, дипломат з Бельгії.
Продемонстрували на фестивалі й українську класику - фільм Кіри Муратової "Астенічний синдром", який у 1990 отримав "Срібного ведмедя" Берлінського кінофестивалю.
А ще нове документальне кіно, один із найсильніших українських фільмів 2018 року - "Дельта" Олександра Течинського. Це історія про людей, які живуть на Одещині, у дельті річки Дунай. Заробляють на життя риболовлею та косінням очерету. Бельгійські глядачі кажуть, рідко випадає нагода дізнатися, яка вона - Україна. Тому таке кіно цінують.
"Ні, ніколи раніше не бачив українського кіно. Я люблю кінофестивалі, бував на таких і у Нью-Йорку. Але там зазвичай італійське кіно, а східно-європейського немає. Дуже цікаво, насправді, бо ми про вас нічого не знаємо", - говорить Барт, житель Бельгії.
Разом з українськими фільмами, показали й білоруське, грузинське, молдовське, вірменське та азербайджанське кіно. Фестиваль у такому форматі проходить тут уже четвертий рік поспіль, а заснувала його Україна.
"Те, що ми зараз показуємо в Бозарі, ці фільми і ведемо дискусії з представниками індустрії інших країн, мені здається, все це розвиває наш кінематограф", - говорить Денис Іванов, куратор української програми кінофестивалю.
І на цьому знайомство європейців з українськими фільмами не завершиться. Уже в березні в Бозар відбудеться тиждень української культури, де покажуть ще більше нашого вітчизняного кіно.
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