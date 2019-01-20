На роботу за географічною ознакою. Німецькі політики пропонують законодавчо закріпити квоту для вихідців зі Східної Німеччини, щоб у них з'явилося більше шансів побудувати успішну кар'єру. Чому про так звану східну квоту заговорили через 30 років після падіння Берлінського муру - розкаже Тетяна Логунова.

Працевлаштування за географічною ознакою. У Німеччині розгорілася несподівана дискусія. Обговорюють, чи не варто ввести, так звану, "східну" квоту. І наймати на керівні посади в урядових структурах або великих бізнес-корпораціях - більше вихідців зі Східної Німеччини.

Про східну квоту заговорили майже через 30 років після падіння Берлінського муру і об'єднання Німеччини. А все - через звіт одного з німецьких інститутів. Автори дослідження підрахували - серед топів у політиці та великому бізнесі дуже мало вихідців зі Східної Німеччини. У цифрах не дотягує навіть до двох відсотків. Деякі політики одразу заявили: потрібна квота. Щоб збільшити число східняків - щонайменше до 15 відсотків.

"В нашій конституції чітко вказано, що представники усіх земель мають бути рівномірно представленими у міністерствах, урядових структурах. Це стосується і східних німців. Тому, ми можемо сказати, що навіть основний закон передбачає таку квоту", - говорить Матіас Хьон, депутат Бундестагу, фракція "Ліві".

Противників квоти - значно більше. І в них теж залізні аргументи. Мовляв, наймати на роботу треба не за географічною ознакою, а за професійними якостями. До того ж, незрозуміло, кого саме вважати східними німцями - тих, хто просто там народився чи і досі там живе.

Введення східної квоти навряд чи підтримає і канцлер. Бо на власному досвіді знає, що добитися успіху можна і без цього. Східна німка Ангела Меркель після об'єднання Німеччини очолила одну з найбільших партій країни, стала канцлером і обіймає цю посаду вже 14 років. Без будь-яких штучних квот.