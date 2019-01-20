В Киеве при падении с 17 этажа самоубийце оторвало ногу [ Редактировать ]
В Киеве по адресу проспект Отрадный, 55, обнаружили труп мужчины. Тело лежало на ступеньках парадного 17-этажного дома.
Об этом сообщает "Информатор".
Мужчина покончил жизнь самоубийством и выпрыгнул с общего балкона 17 этажа. От полученных травм он скончался на месте. В момент падения мужчина зацепил улавливающую сетку над парадным, после чего упал на ступени. От удара погибшему оторвало ногу.
Личность погибшего установлена, однако полицейские отказались рассказывать подробности инцидента. Единственное, что удалось выяснить - погибший не проживал в этом доме.
Почему мужчина решился на такой поступок и подробности случившегося устанавливаются. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.
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