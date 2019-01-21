Капитан захваченного россиянами вблизи Керченского пролива украинского судна "Бердянск" Роман Мокряк заявил, что весь экипаж подчинялся его приказам. Поэтому он просит отпустить всех, а оставить под стражей только его.

Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков, передает "Громадське ТБ".

"Когда Романа допрашивали как обвиняемого, он сформулировал свою позицию так. Если у России есть претензии к тому, что происходило на борту его корабля, то эти вопросы нужно адресовать ему, а его экипаж, который подчинялся его приказам, в любом случае должны отпустить. Пока его экипаж не будет отпущен, никаких разговоров, никаких показаний он давать не будет", - отметил правозащитник.

По его словам, сейчас Роман Мокряк ни на один вопрос следователей не отвечает, кроме имени, возраста и звания, ссылаясь на Женевскую конвенцию.

"Он намерен требовать освобождения своих подчиненных моряков его корабля, задержанных вместе с ним - и только после этого будет отвечать на вопросы следствия. А у российских следователей установка - вести дело как дело организованной группы", - подчеркнул Новиков.

Напомним, что украинским морякам продлили арест в России.