Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air подняла стоимость услуги приоритетной посадки. Также авиаперевозчик существенно поднял цену на регистрируемый багаж.

Как пишет ресурс Lowcostavia.com.ua, максимальная стоимость WIZZ Priority (услуга приоритетной посадки, которая дает возможность взять с собой в салон два предмета ручной клади: 55 x 40 x 23 сантиметров и 40 х 30 х 20 сантиметров) теперь составит от 5 до 17 евро (от 160 до 540 гривен), хотя ранее это стоило от 5 до 15 евро.

За новый тип регистрированного багажа до 10 кг, который был введен в ноябре 2018 года, теперь придется выложить от 9 до 27 евро, хотя ранее малый регистрируемый багаж у Wizz Air стоил от 7 до 12 евро. Цена зависит от направления и даты путешествия.

Поднял лоукост цену и за регистрируемый багаж весом от 20 до 32 килограммов. Минимальная цена на багаж весом до 20 кг выросла от 14 до 15 евро, а на багаж до 32 килограммов - от 19 до 23 евро. Максимальная цена составит 50-72 евро.

Если пассажир захочет докупить багаж в аэропорту, то придется заплатить фиксированную цену 55 евро (1750 грн) за чемодан до 20 кг и 120 евро (3800 грн) - за 32 кг.

Добавим, что изменения уже вступили в силу.

Недавно украинская лоукост-авиакомпания SkyUp запустила продажи билетов на первые международные рейсы.