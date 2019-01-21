Кількість загиблих унаслідок вибуху трубопроводу з пальним у мексиканському місті Тлауелілпан зросла до 85. 54 тіла настільки обгоріли, що для упізнання знадобиться експертиза ДНК.

Іще понад півсотні людей ушпиталені із серйозними ушкодженнями.

Нагадаю, у п'ятницю 18 січня невідомі нелегально під'єдналися до трубопроводу. Близько тисячі жителів міста зібралися біля отвору, щоб злити пальне у каністри та відра. У той момент бензин спалахнув.