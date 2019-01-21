В Англії відбувся фестиваль "солом'яних ведмедів" [ Редактировать ]
"Солом'яні ведмеді" пройшли вулицями містечка Віттелсі в центральній Англії. Там відбувся традиційний фестиваль, неодмінними учасниками якого є люди, обв'язані жмутами соломи.
У 19 столітті такі "ведмеді" танцювали перед будинками і випрошували гостинці - пиво, тютюн та смаколики. Так іще в язичницькі часи прикликали багатий урожай. Ентузіасти відродили веселе свято і тепер щороку розважають місцевий люд і туристів.
"Процесія була фантастична. Щоправда, я майже нічого не бачив, окрім тротуару. Але натовп глядачів і атмосфера були чудові!"
"Ми намагаємося підтримувати британські традиції. Адже люди втрачають зв'язок зі старим світом. Думаю, їм дуже цікаво прийти і поглянути, що ж відбувалося багато років тому", - говорить Дуглас Кел, організатор фестивалю.
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