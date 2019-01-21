У Києві планують обмежити право дітей на дитсадки [ Редактировать ]
Дитячі садочки лише для киян. Столична влада постановила - малечу без місцевої "прописки" приймати лише за наявності вільних місць і тільки за гроші. Попередньо - це коштуватиме батькам близько двох з половиною тисяч гривень на місяць. Що спонукало ухвалити таке рішення і наскільки воно законне - з'ясовувала Наталія Шумакова.
Софіївська Борщагівка, найближче передмістя столиці. Тут мешкає маленька Настуся разом з мамою і татом. Восени дитина повинна піти в садочок.
"На очередь я стала, когда ребенку было 20 дней. Я записалась в 5 садиков", - говорить Наталія Безхмельницина, мати Насті.
У черзі Настя була 45. Але в січні мати отримала СМС з проханням підтвердити реєстрацію. Столичної "прописки" батьки не мають. Дитину змістили в черзі донизу. Тепер Настуся вже 97.
"Километр от Киева. Но при этом мы относимся к Софиевской Борщаговке. Домов настроили, а садиков, к сожалению, нет. Теперь я не знаю, что мне делать, потому что надо выходить на работу, но при этом куда выходить. Куда деть ребенка?", - питає Наталія Безхмельницина, мати Насті.
Дитячі садочки тільки для киян. Так можновладці реалізують принцип "гроші ходять за дитиною". А малюка без "прописки" візьмуть, якщо буде вільне місце й тільки на платній основі. Такі новації з'явилися через постанову Київради. Документ передбачає стягнення оплати за навчання дітей, батьки яких не зареєстровані в столиці. Це приблизно дві з половиною тисячі гривень на місяць. Батьки впевнені - це суперечить закону.
У КМДА новації називають справедливими. Хоча зареєструвати дитину в орендованій квартирі практично нереально. А ось думки киян різняться.
"Первоочередность - конечно же должна быть для киевлян. В чем смысл, если киевские дети не могут попасть в киевские садик? С другой стороны, я понимаю тех людей, у которых нет прописки", - говорить Олена, мешканка Києва.
"Гроші за дитиною" підуть не лише до комунальних садочків, а й до приватних. Киянка Олена не встигла вчасно стати в чергу до дитсадка. В результаті - віддала доньку в хороший приватний заклад. До 10 дітей в групі, щодня - англійська мова. Є одне "але" - щомісяця за навчання потрібно віддати пристойну суму. Водночас, у столичній адміністрації прагнуть підтримати і цих батьків. Вже з наступної осені їм надаватимуть компенсацію.
На рішення КМДА вже відреагували в Міністерстві освіти. Київській владі нагадали, що кожна дитина має право на доступну і безоплатну дошкільну освіту згідно зі статтею 53 Конституції України. Голова Міносвіти звернулась до мера столиці з проханням переглянути рішення. І нагадала приклад Тернополя. Там аналогічне рішення міської влади було оскаржене у суді та визнане незаконним.
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У столиці обмежать право дітей без "прописки" на запис у дитсадки
Дитячі садочки лише для киян. Столична влада постановила - малечу без місцевої "прописки" приймати лише за наявності вільного місця і тільки за гроші. За попередніми підрахунками - це коштуватиме батькам близько двох із половиною тисяч гривень на місяць. Що змусило ухвалити таке рішення і наскільки воно законне?
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