Настоянки з плазунів та мухоморів. Такі незвичні народні ліки роками виготовляє франків'янка. Її пацієнти, яких нині чимало, стверджують - ці природні засоби творять справжні дива. Чи так це насправді - перевірили і наші кореспонденти.

Невелика хатина посеред Карпатського високогір'я. Тут мешкає пані Василина - місцева знаменитість. Знають жінку всі - завдяки її незвичним настоянкам з плазунів та мухоморів.

"Це - настій зі змій. Тогорішній настій зі змій".

У кожну таку трилітрову банку жінка кладе щонайменше два десятки отруйних змій. Щоб настоянка була максимально дієвою.

"От ловимо змій, та й закидаємо у банку. Заливаємо горілкою. І вони тут випускають яд. І дуже важлива властивість самих змій".

Сама жінка змій боїться. Ловити їх Василині допомагає чоловік.

"Палку притискаю до землі. Особливо коло голови, бо вона може кидатися. Вона кидається на три метри", - розповідає Михайло Кочерган, чоловік Василини.

Рецепти зміїних настоянок народна цілителька успадкувала від батьків. Каже: вони допомагають від десятка різних недуг. Усі дозування жінка призначає сама.

"Це п'ється до їди зранку, на голодний шлунок, а в обід і ввечір - півгодини після їди", - говорить Василина Кочерган, знахарка.

Не менш цілющою, - каже Василина, є й настоянка з мухоморів. Та ось медики до таких народних засобів лікування ставляться з осторогою, або й узагалі - скептично.

"Незрозумілим як з боку офіційної медицини так і нетрадиційної медицини.Не маю найменшого розуміння як може вплинути настій зміїний на ту чи іншу пухлину. Коли дійсно офіційна медицина вже не може нічим допомогти, і якщо для людини для того пацієнта є якийсь маленький шанс, що людина вірить в те, що їй допоможуть, будь ласка це можна використовувати", - говорить Василь Скрипко, професор кафедри хірургії факультету післядипломної освіти.

Та водночас такі засоби медики повністю не відкидають. Вважають їх лише доповненням до традиційного лікування.