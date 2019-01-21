У Карпатах жінка виготовляє незвичні народні ліки [ Редактировать ]
Настоянки з плазунів та мухоморів. Такі незвичні народні ліки роками виготовляє франків'янка. Її пацієнти, яких нині чимало, стверджують - ці природні засоби творять справжні дива. Чи так це насправді - перевірили і наші кореспонденти.
Невелика хатина посеред Карпатського високогір'я. Тут мешкає пані Василина - місцева знаменитість. Знають жінку всі - завдяки її незвичним настоянкам з плазунів та мухоморів.
"Це - настій зі змій. Тогорішній настій зі змій".
У кожну таку трилітрову банку жінка кладе щонайменше два десятки отруйних змій. Щоб настоянка була максимально дієвою.
"От ловимо змій, та й закидаємо у банку. Заливаємо горілкою. І вони тут випускають яд. І дуже важлива властивість самих змій".
Сама жінка змій боїться. Ловити їх Василині допомагає чоловік.
"Палку притискаю до землі. Особливо коло голови, бо вона може кидатися. Вона кидається на три метри", - розповідає Михайло Кочерган, чоловік Василини.
Рецепти зміїних настоянок народна цілителька успадкувала від батьків. Каже: вони допомагають від десятка різних недуг. Усі дозування жінка призначає сама.
"Це п'ється до їди зранку, на голодний шлунок, а в обід і ввечір - півгодини після їди", - говорить Василина Кочерган, знахарка.
Не менш цілющою, - каже Василина, є й настоянка з мухоморів. Та ось медики до таких народних засобів лікування ставляться з осторогою, або й узагалі - скептично.
"Незрозумілим як з боку офіційної медицини так і нетрадиційної медицини.Не маю найменшого розуміння як може вплинути настій зміїний на ту чи іншу пухлину. Коли дійсно офіційна медицина вже не може нічим допомогти, і якщо для людини для того пацієнта є якийсь маленький шанс, що людина вірить в те, що їй допоможуть, будь ласка це можна використовувати", - говорить Василь Скрипко, професор кафедри хірургії факультету післядипломної освіти.
Та водночас такі засоби медики повністю не відкидають. Вважають їх лише доповненням до традиційного лікування.
по теме
Какие напитки укрепляют иммунитет
Укреплять иммунитет в холодное время года отнюдь не лишне – именно в этот период увеличивается количество вирусных и простудных заболеваний
На водоймах Києва чергували лікарі та рятувальники: як пройшли святкові купання?
Перед купанням необхідно пройти ретельне обстеження, - переконують медики
Один из пленных украинских моряков нуждается в срочном медосмотре
Украинский моряк Василий Сорока, который находится в военном плену в Российской Федерации, нуждается в медицинском обследовании
В Киеве пациента больницы убили костылем
В Киеве задержали пациента больницы по подозрению в смертельном избиении соседа по палате
Продолжительный сон может быть смертельно опасным
В исследовании приняли участие 153 женщины