В воскресенье, 20 января, в Киеве мужчина избил свою супругу на глазах у прохожих, а после того, как те постарались его остановить, достал пистолет и несколько раз выстрелил в них, сообщает "Информатор".

По словам одного из очевидцев происшествия, он со своим другом гулял по улице Тампере, когда увидел мужчину, который повалил на землю женщину и избивал ее ногами. Приятели решили вмешаться и оттащить нападавшего. Когда они подошли к нему, мужчина достал пистолет и приставил его к голове одного из них. После это между мужчинами завязалась потасовка, в результате которой прозвучали три выстрела. Один из прохожих получил проникающее ранение резиновой пули в область живота.

Его госпитализировали в ближайшую больницу. Его другу удалось разоружить стрелка, откинуть пистолет подальше и вызвать полицию. Сам же стрелявший свою вину категорически отказался признавать. Он заявил, что они шли со своей женой домой из гостей. Она немного перепила спиртного и упала, поскользнувшись на льду. Когда муж наклонился, чтобы поднять свою супругу, на него накинулись двое мужчин и начали избивать. Он отказался признавать, что в кого-то стрелял и что у него вообще был травматический пистолет. Наличие кобуры у него под курткой он объяснил тем, что напавшие мужчины сами ее надели на него. Кроме самого пистолета, копы изъяли из сумки мужчины раскладной нож.

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