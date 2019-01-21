Популярный свадебный тренд 2019 года: ответ модных экспертов [ Редактировать ]
Эксперты моды назвали прозрачные платья самым популярным свадебным трендом 2019 года. Об этом сообщает The Sun.
Как отмечает издание, белые платья из гипюра, газа и тюля стали крайне востребованными среди невест в последние месяцы. Такую популярность платьев с эффектом "голого тела" эксперты связали с частым появлением знаменитостей на ковровой дорожке в откровенных нарядах.
Ранее мы писали, какая вещь будет в тренде в 2019.
по теме
Парень сделал девушке предложение и забыл
Утром он обнаружил на пальце девушки дешевое обручальное кольцо
Минус 22 килограмма: Мэрайя Кэри шокировала внешним видом (фото)
48-летняя звезда, певица Мерайя Кэри похудела на 22 килограмма, продемонстрировала свои обновленные формы на снимках
Над Землей взошла "кровавая" луна (фото)
В ночь с 20 на 21 января над Украиной взошла "кровавая" луна.
Биатлон. Антхольц: где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
В итальянском Антхольце состоится последний европейский перед чемпионатом мира этап Кубка мира по биатлону
Биатлон. Антхольц: расписание гонок шестого этапа Кубка мира
24 января в итальянском Антхольце стартует шестой этап Кубка мира по биатлону