Эксперты моды назвали прозрачные платья самым популярным свадебным трендом 2019 года. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечает издание, белые платья из гипюра, газа и тюля стали крайне востребованными среди невест в последние месяцы. Такую популярность платьев с эффектом "голого тела" эксперты связали с частым появлением знаменитостей на ковровой дорожке в откровенных нарядах.

Ранее мы писали, какая вещь будет в тренде в 2019.