Мед и лимон - классическое зимнее сочетание. "Сегодня" пишет, как приготовить вкусный пирог из песочного теста с яблоками, медом, лимоном и корицей.

Яблочный пирог с медом и лимоном

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

100 г масла

щепотка соли

1 яйцо

Для начинки:

5 небольших яблок

180 г гречневого меда

1 ч.л. ванильного сахара

3 яйца

2 ст.л. лимонного сока

1 ч.л. муки

сахарная пудра с корицей

Рецепт приготовления:

Смешать в кухонном комбайне муку и нарезанное кубиками масло, взбить в крошку. Добавить соль и яйцо. Взбивать, пока не тесто не соберется в комок. Положить в холодильник на полчаса. Затем вынуть, раскатать и отправить в форму, сформировав бортики.

Яблоки почистить, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками. Выложить в тартинку. Запекать при температуре 200 градусов в течение 20 минут.

Тем временем приготовить заливку, смешав все ингредиенты, кроме сахарной пудры. Вылить заливку на яблоки и запекать при 160 градусах 45 минут.

Готовый пирог слегка остудить и посыпать через сито сахарной пудрой с корицей.

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