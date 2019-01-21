В Україні цими днями вшановують українських воїнів, які ціною власного життя захищали Донецьке летовище. На їхню честь у дев'яти аеропортах різних регіонів України відбулися урочисті концерти.

Аеропорт "Бориспіль", на годиннику ще немає дев'ятої ранку, але тут уже почалася пам'ятна акція. Послухати оркестр зібралося чимало глядачів. Більшість із них не очікували побачити таке дійство. Вибором композицій і їхнім виконанням люди задоволені.

"Так, дуже подобається, щось незвичне, оригінальне, жива музика все ж таки".

У "Борисполі" грали близько трьох сотень музикантів зведених оркестрів Збройних сил та Нацгвардії. Організатори концерту наголошують: хотіли не лише вшанувати пам'ять "кіборгів", а й нагадати, що війна триває досі.

"Представте собі, ми з вами в теплі, там є кава, там є посадка, а хлопці 242 дні були в екстремальній ситуації, боронили нашу Україну. Це було завдання, розумієте? Це була дорога життя. І вони це зробили, і відступили тільки після того, як був наказ залишити аеропорт", - говорить Володимир Дашковський, головний диригент оркестру ЗСУ.

В аеропорту Миколаєва так велелюдно вперше. Після багатьох років занепаду лише минулого місяця він відчинив свої двері для пасажирів. А сьогодні приймає всеукраїнський флешмоб пам'яті героїв-захисників Донецького аеропорту. Музиканти влаштували імпровізований концерт. У зведеному оркестрі 5 колективів: бійці Нацгвардії та представники миколаївських військових частин Збройних сил. Загалом - більше п'ятдесяти музикантів.

Зведений оркестр репетирував лише тиждень аби виконати 4 композиції. Обирали ті, які найбільше відповідають сьогоденню: Марш нової української армії, "Молюся за силу любові", Фантазія з "Гладіатора" та Мелодія для валторни.

"Багато хлопців, які, на жаль, не вистояли, але ми їх всіх пам'ятаємо. Їм присвячено цей реквієм, цей День памяті, День вшанування, для нас це дуже важливо", - говорить Христина Попело, диригентка військово-морської бази "Схід".

На згадку про кіборгів лунала музика й у Львівському аеропорту. У концерті-реквіємі за загиблими героями виконали 4 відомі композиції.

"Ми проявляємо сьогодні велике почуття, велику повагу, а також велику вдячність до героїв кіборгів, до патріотів за іхню перемогу, за іхню ту ведення бойових дій", - говорить Павло Ткачук, начальник Національної академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного.

Підтримати свого чоловіка із маленьким Макарчиком прийшла Ольга. Він грає в оркестрі. Хоча більшість часу - на фронті. Жінка, як ніхто, розуміє почуття тих, хто втратив рідних у Донецькому аеропорту.

"Наших хлопців треба памятати. Їх не можна забувати. Це дуже важливо. Є батьки діти, яких не вернулися додому, є жінки, які втратили чоловіків, є діти, які лишилися сиротами. Цих хлопців не можна забувати. Ми щасливі, що наш тато здоровий", - говорить Ольга Зося, дружина військового, львів'янка.

Країна пам'ятає своїх героїв. І кожне наступне покоління пам'ятатиме.