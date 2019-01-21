Як наслідок, спинилися одразу кілька тролейбусів

На Кіровоградщині протягом ночі насипало до десяти сантиметрів мокрого снігу. Місцями на дорогах - ожеледиця. Водіїв просять не виїжджати без нагальної потреби.

Не менше снігу випало й у самому Кропивницькому. Від намерзання обірвалася тролейбусна лінія в напрямку мікрорайону "Лісопаркова". Як наслідок, спинилися одразу кілька тролейбусів.

Також через снігопад у місто заборонили в'їзд вантажівкам.