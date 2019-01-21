У Запоріжжі розклали багаття з лікарських препаратів [ Редактировать ]
У середмісті Запоріжжя напередодні розклали багаття з лікарських препаратів. У такий спосіб невідомі активісти боролися з вільним продажем наркотичних речовин в аптеках. Зробивши контрольну закупівлю нарковмісних ліків без рецептів, молоді люди винесли їх на одну з центральних вулиць і підпалили.
За неофіційними даними, до акції долучилися представники кількох громадських організацій Харківської та Вінницької областей. Поліція, яка прибула на місце інциденту, у справу не втручалась.
"Опять мы в городе Запорожье. Барыжная аптека".
"Центр города. Проспект Металлургов. Вот так вот горят наркотики полулегальные в нашей стране".
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