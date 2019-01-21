Поліція, яка прибула на місце інциденту, у справу не втручалась

У середмісті Запоріжжя напередодні розклали багаття з лікарських препаратів. У такий спосіб невідомі активісти боролися з вільним продажем наркотичних речовин в аптеках. Зробивши контрольну закупівлю нарковмісних ліків без рецептів, молоді люди винесли їх на одну з центральних вулиць і підпалили.

За неофіційними даними, до акції долучилися представники кількох громадських організацій Харківської та Вінницької областей. Поліція, яка прибула на місце інциденту, у справу не втручалась.

"Опять мы в городе Запорожье. Барыжная аптека".

"Центр города. Проспект Металлургов. Вот так вот горят наркотики полулегальные в нашей стране".