Facebook виділить $7,5 млн на вивчення етичних проблем зі штучним інтелектом [ Редактировать ]
7,5 мільйонів доларів планує виділити Facebook на вивчення етичних проблем зі штучним інтелектом. Усі гроші підуть на створення окремого Інституту етики штучного інтелекту на базі Мюнхенського технічного університету.
На думку керівництва американської корпорації - незалежне академічне дослідження зможе висвітлити найпотаємніші аспекти цієї галузі. Триватиме воно 5 років.
У Facebook також відзначили важливість цього проекту, адже штучний інтелект наразі є основою практично для усього, чим займається соцмережа.
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