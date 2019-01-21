Убийство Гандзюк: главного подозреваемого объявили в розыск [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины объявила в розыск криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, активистки Екатерины Гандзюк. Соответствующая информация обнародована на сайте Министерства внутренних дел в перечне разыскиваемых лиц.
Указано, что Левину предъявлены подозрения по ч.2 п.4, п.6, п.11, п.12 ст. 115 (организация заказного убийства, осуществленного с особой жестокостью, с корыстными мотивами, группой лиц) Уголовного кодекса. Получено разрешение суда на его задержание.
Из поля зрения правоохранителей Левин исчез 19 августа 2018 года.
Ранее мы сообщали о том, что в СБУ заявили о новых версиях в деле.
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