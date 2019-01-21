Та досконало дослідити історію не так просто

Загадкова знахідка. У мукачівському замку Паланок виявили невідому кімнату. Дослідники припускають, що це могла бути мечеть або хамам. А згодом знайшли й інші кімнати. Наша Мар'яна Мартин пройшлася чудернацькими підземними ходами, і готова поділитися враженнями.

"Ми зараз з вами потрапили на територію напівпідземельної частини середнього замку".

Ще влітку цей тунель у Мукачівському замку Паланок був повністю засипаний ґрунтом та будівельним сміттям. Нині тут можна спокійно пройти та роздивитися знахідки науковців.

"Бачите, тут є кістки знайдені. Вот вони тут стоять, це кістки людські".

Розчищення східних мурів фортеці триває вже кілька місяців. Тони мотлоху вивезли працівники замку, перш ніж дісталися до цієї кімнати. Тут була камера тортур. Адже тривалий час середньовічна фортеця служила в'язницею і славилася жорстокістю місцевих наглядачів.

"Тут, його могли і зжимати йому голову, і давити. Одним словом - це жорстокі середньовічні тортури. Тут є ще жахливіші знаряддя, наприклад, це знаряддя. Вони просто здавлювали голову".

За камерою тортур, підземний тунель продовжується. Стеля тут трохи нижча, а підлога йде під уклін.

Дослідники замку, сподівалися, що цей тунель веде їх до підземелля. Проте, коли дісталися виходу, опинилися у східному рові Паланку. І тут їх чекала ще одна несподіванка.

Кругла кімната з арками та куполом, дослідники досі не можуть з'ясувати її призначення. Серед версій - мусульманська мечеть чи навіть - хамам. Адже турецькі хани, неодноразово намагалися захопити замок. Однак наразі, це все тільки припущення.

"Ми разом, напевно, зробимо якусь робочу або групу науковців, які дійсно підкажуть, вивчать це питання", - говорить Михайло Белеканич, директор історичного музею замку Паланок.

Та досконало дослідити історію не так просто. Адже більша частина документів замку знищена. Хоча дещо науковці таки віднайшли.

"1579 рік - ця дата можливо говорить про те, коли почалось будівництво цієї частини замку. От це, те що ми поки що можемо сказати".