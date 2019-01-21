У Китаї за рік побільшало населення на 5 млн [ Редактировать ]
На 5 мільйонів побільшало населення Китаю у 2018 році. Тепер у Піднебесній живе мільярд 395 мільйонів люду. Минулого року там народилося 15 із половиною мільйонів немовлят, натомість померло майже 10 мільйонів китайців.
Про це свідчать дані державного статистичного бюро країни. Таким чином КНР не поступається своїм першим місцем у рейтингу найбільш густонаселених держав.
Другу і третю позиції у переліку посідають Індія та США відповідно.
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