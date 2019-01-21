В Лукьяновском СИЗО создадут коворкинг [ Редактировать ]
Министерство юстиции исключает строительство бизнес-центра или жилого дома и выступает за создание музея или коворкинга на месте Киевского (Лукьяновского) следственного изолятора. Об этом заявил заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов в интревью изданию "Українські Новини".
"В сегодняшних реалиях там не станет "высотка", потому что коммунальные сети не выдержат. Во-вторых, там нет проезда автомобильного. Также там невозможно построить нормальный бизнес-центр" - отметил чиновник.
Денис Чернышов добавил:
Музей, коворкинг, такого плана объекты - они бы «взлетели» на этом месте. Для такого рода объектов логистика там хорошая, там все есть для студентов, для молодежи, которая будет приезжать на общественном транспорте, а не на автомобилях
В то же время, по его словам, этот проект экономически нецелесообразен.
Ранее мы сообщали о том, что захваченных украинских моряков переводят в московское СИЗО.
по теме
Жителі Болграда протестують проти політичного переслідування мера Сергія Димитрієва
До апеляційного суду приїхали з півсотні болградців. Вони кажуть: Сергій Димитрієв - найкращий міський голова за останнє десятиріччя, а розслідування проти нього, - називають політичним замовленням
Пенсии в Украине: в Кабмине назвали причину низких выплат
В Кабмине назвали главную причину низких пенсий украинцев
Киевляне остались без тепла и горячей воды
В "Киевтеплоэнерго" жителям столицы сообщили неприятные вести
Пенсии в Украине: Гройсман сделал заявление
Индексация будет ежегодной и не будет зависеть от политических решений
Женщина забеременела дважды за неделю
Доктор отметила, что случай этой женщины уникален