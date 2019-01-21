Министерство юстиции исключает строительство бизнес-центра или жилого дома и выступает за создание музея или коворкинга на месте Киевского (Лукьяновского) следственного изолятора. Об этом заявил заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов в интревью изданию "Українські Новини".



"В сегодняшних реалиях там не станет "высотка", потому что коммунальные сети не выдержат. Во-вторых, там нет проезда автомобильного. Также там невозможно построить нормальный бизнес-центр" - отметил чиновник.

Денис Чернышов добавил:

Музей, коворкинг, такого плана объекты - они бы «взлетели» на этом месте. Для такого рода объектов логистика там хорошая, там все есть для студентов, для молодежи, которая будет приезжать на общественном транспорте, а не на автомобилях

В то же время, по его словам, этот проект экономически нецелесообразен.

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