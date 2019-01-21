21 января во всем мире отмечается Международный день объятий. Он появился в 70-х годах XX века и стремительно распространился по всему миру. В этот день можно обнимать кого угодно, даже незнакомого человека.

Традиционно в этот день люди обмениваются объятиями. Считается, что это не только сближает и поднимает настроение, но еще и укрепляет иммунитет, стимулирует нервную систему, поднимает в крови уровень гемоглобина и окситоцина.

Неизвестно, кто именно придумал этот праздник, но считается, что его инициаторы - студенты.

Часто в этот день люди обнимают незнакомцев на улице, чтобы поднять им настроение, и даже делают таблички с надписью "Бесплатные объятия".

В США был установлен рекорд в 777 объятий в день. В Канаде и Великобритании были зафиксированы самые долгие объятия - их длительность составила 24 часа и 33 минуты и 24 часа и 44 минуты. Они занесены в Книгу рекордов Гиннеса.

Интересно, что объятия длительностью 20 секунд действуют целебно. Поэтому обнимайтесь чаще!

Podrobnosti.ua собрали для вас несколько красивых поздравлений для этого праздника.

Для хорошего настроения и психического здоровья нужно обниматься 8 раз в день. Желаю регулярно перевыполнять эту норму, обниматься с родными, близкими по поводу и без, чтобы ощутить тепло, радость и позитив. Крепко тебя обнимаю и поздравляю с днем объятий!

Обнимите сегодня друг друга. Подарите свою теплоту близким и родным людям. Поделитесь своими объятиями. Пускай сегодня все станут немножечко ближе, почувствуют свою нужность и значимость. Пускай нежность, и забота сегодня объединяет всех людей. И солнце, обнимая своими лучами, пусть наполнит вашу жизнь радостью, светом и добром. С днем объятий!

Поздравляю с Днём объятий и желаю в этот день при каждой возможности и без любого повода обнимать своих родных, любимых, дорогих и близких людей. Желаю, чтобы каждое объятие было наполнено искренними эмоциями и светлыми чувствами, чтобы каждый такой момент дарил счастье и стимул жизни.

Поздравляю с Днём объятий и от души желаю каждый день обнимать и обниматься, дарить близким радость и чувствовать себя счастливым человеком. Пусть обнимают дети и друзья, родные и любимые люди, коллеги и знакомые, домашние питомцы и даже сама Госпожа Удача.

С днём объятий. Пусть каждый день будет наполнен только радостными эмоциями и только искренними объятиями. Желаю крепкого здоровья, крепких сил, крепкой любви и крепкой дружбы в жизни, чтобы каждому дорогому человеку можно было как можно чаще дарить свои крепкие объятия.

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