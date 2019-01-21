Жительница Великобритании забеременела естественным и искусственным путем в течение недели. Как сообщает издание The Mirror, до этого они с мужем восемь лет не могли зачать ребенка.

Беата Биениас из графства Уилтшир много лет не могла завести ребенка из-за поликистоза яичников. Заболевание также привело к тому, что она весила около 110 килограммов. В 2017 году доктора посоветовали британке похудеть, и она сбросила 30 килограммов за полгода.

Затем 36-летнюю Биениас начали готовить к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Женщина следовала всем рекомендациям врачей, и процедура прошла успешно. На тот момент она еще не знала, что за несколько дней до операции забеременела естественным путем.

Вскоре после процедуры она сделала тест на беременность. Он оказался положительным, и супруги уехали в отпуск на две недели, чтобы отметить это событие. Когда они вернулись и пошли на УЗИ, врач сообщил, что у них родится три ребенка. Причем двое из них были зачаты примерно на неделю раньше третьего.

Беременность прошла без проблем, и в декабре женщина родила детей, которых назвали Амелия, Матильда и Борис.

"Это чудо. Я никогда не думала, что со мной случится нечто столь потрясающее. Столько времени я думала, что никогда не стану матерью, а теперь у меня трое детей", - призналась журналистам Биениас.

Врач-репродуктолог Эмма Кэннон сказала, что за все 25 лет ее практики пациентки лишь пару раз беременели естественным путем во время подготовки к ЭКО. Однако те женщины узнавали о беременности раньше пересадки эмбриона и отказывались проводить процедуру. Доктор отметила, что случай Биениас уникален, и пожелала ей счастливого материнства.

Ранее мы писали о том, что женщина забеременела на десятом году комы.