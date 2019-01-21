В Черном море нашли шлюпку с трупом мужчины [ Редактировать ]
В нейтральных водах Черного моря вблизи российского города Туапсе нашли шлюпку теплохода "Волго-балт" с телом умершего мужчины, сообщает "УНН" со ссылкой на заявление Следственного комитета России.
Шлюпку с телом 19 января нашел экипаж грузового судна NURS, которое, по информации Vessel Finder ходит под флагом островов Кука из Полинезии. Находку отбуксировали в порт Новороссийск. Следствие продолжается.
Судно "Волго-Балт 199" вышло 30 ноября с порта Мариуполь и везло угля в порт Анталия. 4 декабря у побережья Турции судно попало в сильный шторм, раскололось надвое и фактически мгновенно затонуло. Удалось спасти трех украинцев и одного россиянина.
Ранее мы сообщали, что в Днепре нашли чемодан с трупом девушки.
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