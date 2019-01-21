Кровавый понедельник: в Бердичеве поезд разрезал женщину [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В понедельник , 21 января, в Бердичеве, около девяти часов утра на главном железнодорожном переезде города по улице Житомирской под поезд попала женщина, сообщает Berdichev.biz.
От полученных травм она погибла на месте происшествия.
Личность погибшей и обстоятельства несчастного случая выясняются сотрудниками полиции. Подробности трагедии сообщим позже.
Ранее мы писали о том, что в Киеве поезд протаранил автомобиль.
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