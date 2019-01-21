В понедельник , 21 января, в Бердичеве, около девяти часов утра на главном железнодорожном переезде города по улице Житомирской под поезд попала женщина, сообщает Berdichev.biz.

От полученных травм она погибла на месте происшествия.

Личность погибшей и обстоятельства несчастного случая выясняются сотрудниками полиции. Подробности трагедии сообщим позже.

Ранее мы писали о том, что в Киеве поезд протаранил автомобиль.