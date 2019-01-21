Как приготовить торт с вишней и сметанным кремом [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
Нежные шоколадные коржи, пропитанные сметанным кремом с добавлением вишен – это очень вкусно. Если у вас не замороженных ягод, возьмите консервированные в собственном соку, пишет "Сегодня".
Торт "Зимняя вишня"
Ингредиенты:
Для коржа:
- Мука – 250 г
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 200 г
- Кефир – 200 мл
- Какао – 70 г
- Сливочное масло – 150 г
- Сода пищевая – 1 ч.л.
- Разрыхлитель для теста – 2 ч.л.
Для крема и украшения:
- Вишня (замороженная ) – 2 стакана
- Сметана – 400 мл
- Сахарная пудра – 150 г
- Черный шоколад – 30 г
Рецепт приготовления:
- Смешать муку, какао, соду, разрыхлитель и ванильный сахар. Размягченный маргарин или масло взбить с сахаром и добавить в мучную смесь. Влить кефир и замесить тесто.
- Форму застелить бумагой и вылить тесто. Выпекать в духовке при 160-170 градусах около 1 часа. Готовность проверить зубочисткой. Готовый корж остудить и разрезать на 3 части.
- Для крема хорошо взбить жирную сметану с сахарной пудрой. Вишни разморозить и удалить косточки. Каждый корж смазать кремом и разложить вишни по всей поверхности коржа.
- Верхний корж и бока торта хорошо смазать кремом. Украсить ягодами и черным шоколадом. Готовый торт охладить перед подачей.
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