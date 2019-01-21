Нежные шоколадные коржи, пропитанные сметанным кремом с добавлением вишен – это очень вкусно. Если у вас не замороженных ягод, возьмите консервированные в собственном соку, пишет "Сегодня".

Торт "Зимняя вишня"

Ингредиенты:

Для коржа:

Мука – 250 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 200 г

Кефир – 200 мл

Какао – 70 г

Сливочное масло – 150 г

Сода пищевая – 1 ч.л.

Разрыхлитель для теста – 2 ч.л.

Для крема и украшения:

Вишня (замороженная ) – 2 стакана

Сметана – 400 мл

Сахарная пудра – 150 г

Черный шоколад – 30 г

Рецепт приготовления:

Смешать муку, какао, соду, разрыхлитель и ванильный сахар. Размягченный маргарин или масло взбить с сахаром и добавить в мучную смесь. Влить кефир и замесить тесто.

Форму застелить бумагой и вылить тесто. Выпекать в духовке при 160-170 градусах около 1 часа. Готовность проверить зубочисткой. Готовый корж остудить и разрезать на 3 части.

Для крема хорошо взбить жирную сметану с сахарной пудрой. Вишни разморозить и удалить косточки. Каждый корж смазать кремом и разложить вишни по всей поверхности коржа.

Верхний корж и бока торта хорошо смазать кремом. Украсить ягодами и черным шоколадом. Готовый торт охладить перед подачей.

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