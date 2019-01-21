В понедельник, 21 января, группа социалистов ПАСЕ избрала Вице-председателем Бюро группы Юлию Левочкину, народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь", Первого заместителя Главы украинской делегации в ПАСЕ.

"Бюро группы социалистов - орган, состоящий из Главы, Вице-председателей, двух аудиторов, казначея, Главы Женской рабочей группы и осуществляющий управление деятельностью группы", - пояснила Юлия Левочкина.

Напомним, группа социалистов ПАСЕ, в которую входят 147 парламентариев стран-членов СЕ, является второй по величине депутатской группой в ПАСЕ.

Сейчас в Страсбурге проходит январская сессия Парламентской ассамблеи, которая продлится до 25 января. Сегодня переизбрана Глава ПАСЕ Лилиан Паскье, ранее возглавлявшая группу социалистов. В течение недели парламентарии обсудят широкий круг вопросов, среди которых - свобода СМИ как условие демократических выборов, защита прав национальных меньшинств, стандарты надлежащего проведения референдумов и другие.