Приметы на 22 января: что нельзя делать [ Редактировать ]
Православная церковь 22 января чтит память святителя Филиппа (1507-1569).
Дни к этому времени идут на увеличение, за окном крепчает мороз. По тому, какая погода стоит 22 января, определяли, каким будет сентябрь:
- снег идет – дождливым;
- сухая и солнечная погода – жарким.
Приметы на 22 января
В этот день говорили: "Пришла пора, забот гора". После длительной череды праздников у людей накопилось множество дел. В доме производили генеральную уборку, перестирывали одежду и белье. О хозяйке дома говорили: "Не та хозяйка хороша, что красиво говорит, а та, которая щи вкусно варит".
22 января было принято идти в баню, чтобы отмыться и смыть Святки. Люди верили, что в этот день у банника (духа, обитающего в бани) можно взять шапку-невидимку. Для этого в парилку нужно зайти самым последним и под подошву левого сапога положить крестик. Сесть лицом к стене и бранить все на свете. Согласно поверьям выйдет старичок банник и протянет шапку-невидимку. Также верили, что ее в этот день можно просто найти при посещении парной, потому что банник оставляет её хорошим людям.
- Ясный день – к хорошему урожаю.
- Скотина, выпущенная во двор, в хлев стремится – к холоду и снегопаду.
- Морозная погода – к хорошему урожаю яровых.
- Вороны и галки сидят на верхушках деревьев – к морозам, на снегу – к оттепели.
- Кошка на печь залазит – к похолоданию, лежит кверху брюхом – к потеплению, точит когти об дерево – к ветреной погоде, спит целый день – к теплу.
- Собака спит, свернувшись клубком – к холодам.
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