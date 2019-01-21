Выборы-2019: Ляшко подал документы в ЦИК [ Редактировать ]
Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко подал документы о регистрации кандидатом на пост президента. Об этом сообщил пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко, передает "РБК-Украина".
РПЛ решила выдвинуть Ляшко кандидатом на выборах президента-2019.
"Олег Ляшко сегодня пришел в ЦИК и лично подал документы в комиссию", - отметил Хивренко.
Ранее мы писали о том, что на выборы президента Украины уже зарегистрировались 10 кандидатов.
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