Возле Керченского пролива горят корабли (видео) [ Редактировать ]
В районе Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании, сообщают российские СМИ.
По предварительным данным на одном из них произошел взрыв, потом огонь перекинулся на другое судно.
К месту ЧП подходит спасательный буксир. Также по информации СМИ, пламя охватило суда CANDY, где было 17 человек, и Maestro - с 14 на борту.
В сети появилось видео, где видны горящие корабли.
Ранее мы писали о том, что под Закарпатьем горели склады.
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