В районе Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании, сообщают российские СМИ.

По предварительным данным на одном из них произошел взрыв, потом огонь перекинулся на другое судно.

К месту ЧП подходит спасательный буксир. Также по информации СМИ, пламя охватило суда CANDY, где было 17 человек, и Maestro - с 14 на борту.

В сети появилось видео, где видны горящие корабли.

Ранее мы писали о том, что под Закарпатьем горели склады.