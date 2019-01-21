Пожар в Керченском проливе: количество жертв возросло [ Редактировать ]
Фото: kerch.fm
В результате пожара на судах в Керченском проливе девять человек погибли, 14 удалось спасти. Об этом сообщают российские СМИ.
По предварительной информации, пожар произошел при передачи топлива с борта на борт.
Предположительно, все погибшие граждане Турции и Индии. В поиске выживших задействованы порядка 17 судов. В районе катастрофы сильное течение.
Смотрите также видео пожара.
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