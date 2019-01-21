В результате пожара на судах в Керченском проливе девять человек погибли, 14 удалось спасти. Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительной информации, пожар произошел при передачи топлива с борта на борт.

Предположительно, все погибшие граждане Турции и Индии. В поиске выживших задействованы порядка 17 судов. В районе катастрофы сильное течение.

Смотрите также видео пожара.