Монетизація субсидій має відбуватися за старими соціальними нормами - Наталія Королевська [ Редактировать ]
Також на засіданні обговорили питання монетизації субсидій. До зустрічі долучили керівників комісій по субсидіям.
У підсумку народні депутати заявили, що виплата субсидії готівкою за умови зміни соціальних норм на житлово-комунальні послуги - не є вигідною для українців.
"Человеку, получающему субсидию не хватает этой социальной нормы для того, чтобы содержать свой дом в тепле. Монетизация субсидий должна проходить по старым социальным нормам, тогда это действительно будет мотивировать людей экономить и будет возможность у людей получить компенсацию наличными от государства", - зазначила Наталія Королевська, народний депутат, член комітету ВРУ з питань соціальної політики.
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