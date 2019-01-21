У ЦВК зареєстрували нових кандидатів у президенти [ Редактировать ]
ЦВК зареєструвала Романа Насірова кандидатом у президенти України. Він став вже 12 зареєстрованим претендентом на посаду глави держави.
Документи до Центрвиборчкому подав також лідер Радикальної партії Олег Ляшко - його кандидатуру перед цим на з'їзді підтримали однопартійці.
І сьогодні ж партія "Слуга народу" висунула шоумена Володимира Зеленського своїм кандидатом у президенти.
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