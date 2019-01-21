Перевиборчі перегони тривають. Отже, експерти намагаються визначити лідерів електоральних симпатій. Сьогодні результати останнього опитування оприлюднив Центр соціального інжинірінгу "РАНД".

Рейтинг соцопитування очолюють Юлія Тимошенко, Петро Порошенко та Юрій Бойко.

За Юлію Тимошенко готові проголосувати понад 17,5 відсотків виборців.

За Петра Порошенка - трохи більше 15%.

У Юрія Бойка рейтинг дещо зріс - 12,6 відсотка опитаних готові підтримати політика.

"Відбувається поляризація електорату Схід-Захід, а Бойко добре знаний в своєму регіоні, його позиції посилюються, і відповідно - він теж має відповідні електоральні перспективи, але вони залежать від того, наскільки активними будуть його дії", - зазначив Сергій Годний, політолог.

В авангарді рейтингу також Зеленський, Ляшко, Гриценко та Каплін.

За Володимира Зеленського готові проголосувати трохи більше 10 відсотків респондентів. За Ляшка - 9,3 відсотка і за Анатолія Гриценка трохи більше 8 відсотків. Сергія Капліна готові підтримати майже 4,5 відсотки респондентів.

А от долають 5-відсотковий бар'єр і потрапляють до парламенту 6 партій:

"Батьківщину" підтримують 17,7 відсотків опитаних.

"Блок Петра Порошенка" - 15,5 відсотків.

За "Опозиційну платформу - За життя" готові проголосувати 13,6 відсотків респондентів.

"Слугу народу" - 10 відсотків.

Прихильники "Радикальної партії" - трохи більше 7 відсотків опитаних.

А за "Громадянську позицію" вирішили голосувати 6,5 відсотків респондентів.