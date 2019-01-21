На честь "кіборгів" у аеропортах різних міст сьогодні відбулися концерти-реквієми. Як вшановували героїв - бачили наші кореспонденти.

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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Аеропорт "Бориспіль", на годиннику ще немає дев'ятої ранку, а тут уже почалася пам'ятна акція. Послухати оркестр зібралося чимало людей. Більшість із них не очікували на таке дійство. У Борисполі грали близько трьохсот музикантів - з оркестрів Збройних сил та Нацгвардії. Організатори кажуть - хотіли не лише вшанувати пам'ять кіборгів, а й нагадати, що війна триває досі.

"Ми з вами в теплі, там є кава, там є посадка, а хлопці 242 дні були в екстремальній ситуації, боронили нашу Україну. Це було завдання, розумієте? Це була "дорога життя". І вони це зробили і відступили тільки після того, як був наказ залишити аеропорт", - зазначив Володимир Дашковський, головний диригент оркестру ЗСУ.

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ДНІПРО

У Дніпрі, у військового оркестру - останні приготування. У його складі музиканти оперативного командування "Схід", Нацгвардії і 93 окремої механізованої бригади.

"Для того щоб цивільне населення пам'ятало полеглих героїв і тих військовослужбовців, які зараз боронять рубежі нашої держави", - наголосив Олександр Жарій, диригент військового оркестру.

Військовики Дніпра обрали для виконання "Танок лицарів", Державний Гімн України та "Сьому симфонію" Бетховена.

"Не потрібно ніколи забувати про героїв. Такі заходи необхідно проводити регулярно і щоб нікого не забували", - говорить Рената Сафаєва, мешканка Дніпра.

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МИКОЛАЇВ

У Миколаєві зведений оркестр виконав 4 композиції - ті, що найбільше відповідають сьогоденню: "Марш нової української армії", "Молюся за силу любові", "фантазія з Гладіатора" та "Мелодія для валторни".

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ЗАПОРІЖЖЯ

У Запорізькому аеропорту вшанування пам'яті "кіборгів" розпочалося з молитви за погиблими на Донбасі. Далі - концерт-реквієм. Грає зведений оркестр артилеристів та Нацгвардії. Серед композицій - "Танок лицарів" Сергія Прокоф'єва - саме його ім'я носив Донецький аеропорт.

Слухачів не багато - поодинокі пасажири та персонал.

"Хотели донести хотя бы до одного слушателя. Не важно, сколько их. А те пассажиры, должны уйти или улететь с теми чувствами, которые мы хотели передать - с теми эмоциями, и с той памятью о защитниках Донецкого аэропорта", - зазначив Іван Солошенко, військовий диригент Запорізького гарнізону.

Серед тих, хто слухав виступ були і артилеристи. На Донбасі їх прозвали "невидимками", адже саме вони - всі 242 дні прикривали "кіборгів".

"Безпосередньо в тих боях я участі не брав, але також в ці хвилини я згадав своїх побратимів, військовослужбовців, з якими довелося виконувати бойові завдання. Зараз, на жаль, їх уже разом немає", - говорить Роман Качур, командир 55 артилерійської бригади.

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ЛЬВІВ

На вшанування полеглих кіборгів лунала музика й у Львівському аеропорту.

Підтримати свого чоловіка, який грає в оркестрі, із маленьким сином прийшла Ольга. Вона як ніхто, розуміє почуття тих, хто втратив рідних у Донецькому аеропорту.

"Є батьки, діти яких не вернулися додому, є жінки, які втратили чоловіків, є діти, які лишилися сиротами. Цих хлопців не можна забувати", - зазначила Ольга Зося, дружина військового, львів'янка.

Країна не забула своїх героїв. І кожне наступне покоління їх пам'ятатиме.