В Україні вшановують українських воїнів, які захищали Донецький аеропорт. Двадцять другого січня виповниться чотири роки від завершення героїчної оборони, що тривала 242 дні. Десятки загиблих, зруйновані будівлі та підірвані термінали.

Історія героїчної оборони Донецького летовища з перших вуст - далі в сюжеті Іванни Ілліної.

242 - ця цифра увійшла в історію, як кількість днів оборони Донецького аеропорту. 242 дні під обстрілами та вибухами гранат. Донецький аеропорт став символом мужності та героїзму. Його оборонців назвали кіборгами. Сергій - один з таких. На летовище приїхав у листопаді 14 з 90 окремим батальйоном. Каже: напруга на той момент зростала.

"Отдыха не было, перемирья не было, это сдача старого терминала, это вымпел. Было такое, что на коленях ползали, чтобы сходить в туалет. Там даже и не елось, если честно, потому что не знаешь вернешься ты или не вернешься", - розповідає Сергій Білошицький, ветеран АТО, командир 1 роти 2 взводу.

У грудні 2014 року старий термінал було майже зруйновано. А в січні впала диспетчерська вежа, підконтрольна бойовикам. Тим часом у новому терміналі бої точилися за його поверхи. Кіборги утримували перший, решту - контролював ворог.

"На первом этаже было 5 постов, затем в оранжевом зале. Там стояло уже более тяжелое вооружение: крупнокалиберные пулеметы стояли. Там было 25 поста и был секрет. Они понимали, что нас они оттуда просто не выбьют они решились на то, что было 2 взрыва", - говорить Сергій Білошицький, ветеран АТО.

20 січня російські найманці підірвали новий термінал аеропорту.

"Именно в подрыв терминала выдвигалось очень много групп, которые хотели помочь. Спецподразделение "Альфа", которое пришло, я лично с разговаривал в штабе и говорю "вот молодцы, вы приехали, поможете нам", а он говорит "мы туда не пойдем, там ваши люди вы и идите"", - говорить Сергій Білошицький, ветеран АТО.

Батальйон Сергія останнім виходив зі зруйнованого термінала. Доводилось атакувати ворога, аби врятувати "своїх". Під час одного із завдань, поранення дістав і сам командир.

"Была контузия, это при выходе, когда именно мы атаковали бронегруппой Донецкий аэропорт. При обходе попал сначала под "грады", потом под минометный обстрел. Со взвода именно 28 человек , именно с моего взвода у нас есть 4 погибших - это Игорь Броневицкий - герой Украины, которого "Моторолла" застрелил. Это также Евгений Яцина. Он в аэропорту погиб, даже его надпись есть "Мирного неба нам"".

У запеклих боях за Донецький аеропорт загинула сотня бійців. Тіла кількох із них - не знайшли й досі.