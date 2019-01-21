Протягом оборони Донецького аеропорту там були присутні не лише українські захисники. Свідками героїчної епопеї стали наші колеги - знімальна група телеканалу "Інтер". Це журналіст Руслан Смєщук та оператор Сергій Дубінін. Щоправда, як самі кажуть, - тоді не думали ані про героїзм, ані про історичне значення подій. Вони виконували свою роботу: дивилися, бачили і знімали.

Ці кадри облетіли весь світ. Їх показали міжнародні ЗМІ - Reuters, BBC. Їх зняв оператор новин "Інтера" Сергій Дубінін.

Знімальна група "Інтера" працювала в ДАПі більше двох діб, і зафіксувала найжорстокіший штурм - 28 вересня 2014 року.

"Нам провели ознакомительную экскурсию по аэропорту, показали где кто лежит - это те, кто пытался штурмовать - и остались там навсегда. Да, видел я мертвых впервые за эту войну - это было, когда я увидел погибших врагов", - розповідає Сергій Дубінін, телеоператор телеканалу "ІНТЕР".

Це було 27 вересня. А вранці наступного дня почався багатогодинний, кривавий штурм летовища бойовиками.

"Первый раненый, я помню как его заносят в двери вчетвером - двое за руки, двое за ноги. Слава Богу, этот парень был ранен - подбили нашу БМП и он угорел от газа, от дыма. И его откачали. Но, к сожалению, второму бойцу, который было в этом же БМП, не повезло - он сгорел. И я снимал как горит это БМП.

Это были первые погибшие в тот день. А всего их было 9 человек. Первый погибший - это был парень, сгоревший в БМП, а второй в танке. А семеро ребят погибли ближе к вечеру, которые не были в тот момент в аэропорту, а шли нам на помощь. И их на марше подстрелил вражеский танк", - розповідає Сергій Дубінін, телеоператор телеканалу "ІНТЕР".

Весь цей час Сергій знімав, записуючи унікальні кадри оборони Донецького аеропорту. Особливо небезпечно стало коли старий термінал де перебував Сергій, атакували російські Т-72.

"Подбили генератор, и вырубился свет. И тут судорожно начали заносить раненых, забегать толпой в этот узкий проход. При этом, конечно, была канонада непрекращающаяся. И тогда по крикам, по разговорам - я понял, что танк вышел прямо на прямую наводку - менее 100 Метров - и бьет по нашему терминалу.

Как он не попал в первый этаж - я не знаю. Он разрушил весь второй, но в первый - где мы все прятались - слава Богу не попал. После чего его наш танкист другой - "Адам", если я не ошибаюсь, ныне Герой Украины - очень точным, выстрелом сжег.

Самый страшный за весь - пятый год уже воюем, - самый страшный момент, который я испытывал за все годы войны - это когда по тебе стреляет танк, который находится менее чем в 100 метрах", - розповідає Сергій Дубінін, телеоператор телеканалу "ІНТЕР".

Евакуювали репортерів "Інтера" з ДАПу вже після штурму - вночі 29 вересня.

"Мы начали оттуда уезжать. И вот это, наверное, второй страшный момент - была кромешная тьма, 12 часов - начались наши третьи сутки там. БТР ехал настолько медленно, вдоль взлетной полосы, пытаясь прикрыть себя зданиями терминалов. А ты помнишь, что ранее - когда к нам шли на помощь, шли ребята на БТР - их подбили, и там погибли. И ты представляешь - так медленно едешь, и сейчас тебя тоже собьют. Это был страшный момент - самые длинные минуты эвакуации из старого терминала, аэропорта. Но зато, когда мы приехали в Пески - нас там встретил боец "Правого Сектора" и привез нас к нашему водителю, который также двое суток ждал нас в Доме культуры", - розповів Сергій Дубінін, телеоператор телеканалу "ІНТЕР".

Сергій Дубінін продовжує працювати на війні. Знімає по всі лінії фронту: від Станиці Луганської до Широкиного.