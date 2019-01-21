Журналісти телеканалу "Інтер" засвідчили героїзм захисників Донецького аеропорту [ Редактировать ]
Протягом оборони Донецького аеропорту там були присутні не лише українські захисники. Свідками героїчної епопеї стали наші колеги - знімальна група телеканалу "Інтер". Це журналіст Руслан Смєщук та оператор Сергій Дубінін. Щоправда, як самі кажуть, - тоді не думали ані про героїзм, ані про історичне значення подій. Вони виконували свою роботу: дивилися, бачили і знімали.
Ці кадри облетіли весь світ. Їх показали міжнародні ЗМІ - Reuters, BBC. Їх зняв оператор новин "Інтера" Сергій Дубінін.
Знімальна група "Інтера" працювала в ДАПі більше двох діб, і зафіксувала найжорстокіший штурм - 28 вересня 2014 року.
"Нам провели ознакомительную экскурсию по аэропорту, показали где кто лежит - это те, кто пытался штурмовать - и остались там навсегда. Да, видел я мертвых впервые за эту войну - это было, когда я увидел погибших врагов", - розповідає Сергій Дубінін, телеоператор телеканалу "ІНТЕР".
Це було 27 вересня. А вранці наступного дня почався багатогодинний, кривавий штурм летовища бойовиками.
"Первый раненый, я помню как его заносят в двери вчетвером - двое за руки, двое за ноги. Слава Богу, этот парень был ранен - подбили нашу БМП и он угорел от газа, от дыма. И его откачали. Но, к сожалению, второму бойцу, который было в этом же БМП, не повезло - он сгорел. И я снимал как горит это БМП.
Это были первые погибшие в тот день. А всего их было 9 человек. Первый погибший - это был парень, сгоревший в БМП, а второй в танке. А семеро ребят погибли ближе к вечеру, которые не были в тот момент в аэропорту, а шли нам на помощь. И их на марше подстрелил вражеский танк", - розповідає Сергій Дубінін, телеоператор телеканалу "ІНТЕР".
Весь цей час Сергій знімав, записуючи унікальні кадри оборони Донецького аеропорту. Особливо небезпечно стало коли старий термінал де перебував Сергій, атакували російські Т-72.
"Подбили генератор, и вырубился свет. И тут судорожно начали заносить раненых, забегать толпой в этот узкий проход. При этом, конечно, была канонада непрекращающаяся. И тогда по крикам, по разговорам - я понял, что танк вышел прямо на прямую наводку - менее 100 Метров - и бьет по нашему терминалу.
Как он не попал в первый этаж - я не знаю. Он разрушил весь второй, но в первый - где мы все прятались - слава Богу не попал. После чего его наш танкист другой - "Адам", если я не ошибаюсь, ныне Герой Украины - очень точным, выстрелом сжег.
Самый страшный за весь - пятый год уже воюем, - самый страшный момент, который я испытывал за все годы войны - это когда по тебе стреляет танк, который находится менее чем в 100 метрах", - розповідає Сергій Дубінін, телеоператор телеканалу "ІНТЕР".
Евакуювали репортерів "Інтера" з ДАПу вже після штурму - вночі 29 вересня.
"Мы начали оттуда уезжать. И вот это, наверное, второй страшный момент - была кромешная тьма, 12 часов - начались наши третьи сутки там. БТР ехал настолько медленно, вдоль взлетной полосы, пытаясь прикрыть себя зданиями терминалов. А ты помнишь, что ранее - когда к нам шли на помощь, шли ребята на БТР - их подбили, и там погибли. И ты представляешь - так медленно едешь, и сейчас тебя тоже собьют. Это был страшный момент - самые длинные минуты эвакуации из старого терминала, аэропорта. Но зато, когда мы приехали в Пески - нас там встретил боец "Правого Сектора" и привез нас к нашему водителю, который также двое суток ждал нас в Доме культуры", - розповів Сергій Дубінін, телеоператор телеканалу "ІНТЕР".
Сергій Дубінін продовжує працювати на війні. Знімає по всі лінії фронту: від Станиці Луганської до Широкиного.
по теме
Журналісти телеканалу "Інтер" зафільмували захист Донецького аеропорту
Руслан Смєщук та Сергій Дубінін тоді не думали ані про героїзм, ані про історичне значення подій, вони - робили свою роботу: дивилися, бачили і знімали
На честь "кіборгів" у аеропортах України провели урочисті концерти
В Україні цими днями вшановують українських воїнів, які ціною власного життя захищали Донецьке летовище - на їхню честь у дев'яти аеропортах різних міст України відбулися урочисті концерти
В Україні вшановують захисників Донецького аеропорту
242 - ця цифра увійшла в історію, як кількість днів оборони Донецького аеропорту. 242 дні під обстрілами та вибухами гранат. Донецький аеропорт став символом мужності та героїзму
Україна вшановує захисників Донецького аеропорту
На честь "кіборгів" у дев'яти аеропортах різних регіонів України відбулися урочисті концерти
На Донбасі загинув український військовий
Ворог атакував позиції наших бійців неподалік Павлополя, Старогнатівки, Чермалика та Гладосового