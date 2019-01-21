Суд не знайшов доказів провини Миколи Мартиненка в документах панамської компанії.

Нагадаємо, у САП екс-нардепу закидають володіння підставною фірмою, через яку той, нібито, виводив державні гроші. Сторона обвинувачення запросила у Панамских правоохоронців флешку із усією необхідною інформацією, та на жодному з паперів немає підпису Мартиненка. Тож адвокат екс-нардепа, Петро Бойко, впевнений - справа політично вмотивована.

"Я намагався в суді, щоб ми більш детальніше обговорили кожен платіж, який надходив, щоб було більш-менш зрозуміло: всі кошти, які надходили від чеського контракту - конвертувалися, відповідно, в іншу валюту і оберталися вже на кошти, на користь потреб родичів обвинуваченого", - наголосив Олексій Скибенко, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Ми бачимо, що жодного доказу, що Мартиненко є бенефеціаром "БретКреста", тобто тієї офшорної компанії, яка інкримінується, як джерело доходу Мартиненка та його рідних - таких доказів немає. Більше того, ми легко і аргументовано переконалися, що всі платежі, які здійснювалися рідним - не мають ніякого відношення до грошей шкоди", - зазначив Петро Бойко, адвокат Миколи Мартиненка.