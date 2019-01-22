Украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов написал письмо, в котором рассказал о состоянии своего здоровья.

Об этом сообщает правозащитница Татьяна Щур в Facebook.

"От Олега Сенцова получили письмо, в котором он сообщает, что входит (почти уже вошёл) в норму после голодовки. Он пишет, что со здоровьем и "с настроем" все в порядке, что занимается спортом и почти набрал прежний вес. Судя по тому, что за январь он исписал три ручки, "на творческом фронте" - тоже все в порядке", - говорится в сообщении.

Она уточняет, что к словам Сенцова про "все в порядке" нужно относиться осторожно, потому что он "практически никогда не жалуется".

Ранее мы писали о том, что сестра Сенцова поблагодарила Европарламент от имени брата.