Олег Сенцов снова написал письмо [ Редактировать ]
Украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов написал письмо, в котором рассказал о состоянии своего здоровья.
Об этом сообщает правозащитница Татьяна Щур в Facebook.
"От Олега Сенцова получили письмо, в котором он сообщает, что входит (почти уже вошёл) в норму после голодовки. Он пишет, что со здоровьем и "с настроем" все в порядке, что занимается спортом и почти набрал прежний вес. Судя по тому, что за январь он исписал три ручки, "на творческом фронте" - тоже все в порядке", - говорится в сообщении.
Она уточняет, что к словам Сенцова про "все в порядке" нужно относиться осторожно, потому что он "практически никогда не жалуется".
Ранее мы писали о том, что сестра Сенцова поблагодарила Европарламент от имени брата.
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