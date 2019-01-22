Поліцейські затримали страуса за порушення правил дорожнього руху (відео) [ Редактировать ]
У китайській провінції Юньнань поліцейські затримали страуса за порушення правил дорожнього руху.
Птах бігав дорогою і заважав проїзду автотранспорту. От водії і викликали патруль. Правоохоронці затримали порушника та повернули його господареві. Минулося без кайданків.
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