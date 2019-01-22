"План Б" щодо Брекзиту у парламенті представила прем'єрка Великої Британії Тереза Мей. Так намагалася здобути лояльність своїх колег після того, як 15 січня вони не затвердили підтриману її урядом угоду.

Мей запевнила, що повернеться до переговорів із Брюсселем щодо ірландського кордону. А також додала, що тепер парламент відіграватиме важливішу роль у визначенні умов виходу країни з Євросоюзу. Та схвалення її промова, однак, у більшості не отримала.

На думку лейбористів, Мей просто повторила свої попередні тези. Голосуватимуть за новий план у палаті Громад наступного тижня - у вівторок 29 січня. Рівно за два місяці до ймовірної дати виходу Британії зі складу ЄС.